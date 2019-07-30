Цех по производству шуб в Пятигорске потушили к полуночи

СЕГОДНЯ 09:04 2019-07-30T09:06:02+03:00

Никто из людей не пострадал

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Только к полуночи 29 июля пожарным удалось ликвидировать мощный пожар в цеху по производству шуб в Пятигорске. Сообщение о возгорании поступило к экстренным службам в 16:49.

Огонь разгорелся на площади 1 тыс. кв. м. в здании на улице Краснослободской. Хотя пламя было нешуточных размеров, удалось избежать человеческих жертв.

В борьбе с пламенем участвовало 52 человека и 18 машин. Предстоит установить причину возгорания.

ИСТОЧНИК KP.RU