Забитый водосток разрушил стену многоэтажки в Ставрополе
Вода затопила крыши
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Проблема с водостоком в многоэтажке Ставрополя на улице Доваторцев привела к разрушению стены. Из-за засора вода разрушила кирпичную стену и полилась на крышу. Первыми забили тревогу жители верхних этажей, которые обнаружили у себя в квартирах подтеки и разрушения.
Стройжилнадзор организовал проверку и выдал предписание УК по устранению нарушения. Сообщается, что компания выполнила условия.
ИСТОЧНИК KP.RU