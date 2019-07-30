Забитый водосток разрушил стену многоэтажки в Ставрополе

СЕГОДНЯ 09:19 2019-07-30T09:19:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Проблема с водостоком в многоэтажке Ставрополя на улице Доваторцев привела к разрушению стены. Из-за засора вода разрушила кирпичную стену и полилась на крышу. Первыми забили тревогу жители верхних этажей, которые обнаружили у себя в квартирах подтеки и разрушения.

Стройжилнадзор организовал проверку и выдал предписание УК по устранению нарушения. Сообщается, что компания выполнила условия.

ИСТОЧНИК KP.RU