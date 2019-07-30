2019-07-30T09:32:27+03:00
Происшествия

Дагестанец впал в кому после нелепой драки

Открыто уголовное дело
Антон ШАПОВАЛОВ
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Дагестанец впал в кому после нелепой дракиДагестанец впал в кому после нелепой дракиФото: Олег УКЛАДОВ
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В Дербенте местный житель после жестокой драки впал в кому. Все детали и причины трагедии проверяют сотрудники МВД, сказали в пресс-службе ведомства.

О тяжелом пациенте, который впал в кому, сказали врачи местной больницы. Со слов приятелей, якобы доставивших друга, тот неудачно упал. Но медицинская экспертиза, которую провели сотрудники МВД, показала, что мужчина неслучайно впал в кому второй степени. Кроме этого, у него нашли переломленную затылочную кость и сотрясение головы. Этого достаточно, что признать нанесенный вред здоровью тяжким.

Позже выяснилось, что у 44-летний пострадавший в тот день поссорился с молодым человеком. Во время перебранки 25-летний житель Дербента толкнул своего оппонента, и тот споткнувшись упал на асфальт. Из-за того, что он ударился головой, мужчина потерял сознание.

Когда это стало понятно, участник конфликта и его друг отвезли пострадавшего в больницу. Чтобы избежать последствий, они сказали, что нашли человека без сознания на улице.

- Принятыми мерами подозреваемый был доставлен в полицию. Ввиду предъявленных доказательств вины он в содеянном сознался. По признакам состава преступления в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по первой части 118 статьи (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности), - сказано в сообщении МВД по Дагестану.

ИСТОЧНИК KP.RU

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