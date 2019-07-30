2019-07-30T10:31:42+03:00
Происшествия

ОПГ, обеспечившая оружием весь Северный Кавказ, получила 32 года

Они производили огнестрельные орудия из небоевых аналогов
Антон ШАПОВАЛОВ
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В Ингушетии оперативники пресекли деятельность межрегионального ОПГ, которая в подпольном цеху производила боевое оружие. В качестве основы они брали сигнальные и травматические аналоги. Переделанное оружие они поставляли по всей территории Северного Кавказа с 2014 года.

Задержание банды из семи человек было произведено ещё в конце 2015 года. С февраля 2014 сотрудники ФСБ произвели 13 проверочных закупок, получив таким образом 27 товаров их производства.

При задержании полиция находила у осужденных их же продукцию. Так, сотрудники МВД изъяли два автомата, одну винтовку, один карабин, а также 33 пистолета, из которых 12 были уже переделаны под боевые. Помимо этого, у нелегальных производителей нашли 500 разнокалиберных патронов и десять глушителей. Один из участников банды держал у себя героин.

В июле 2019 года Магасский районный суд Ингушетии приговорил всю банду к 32 годам 8 месяцам колонии. Большая часть ОПГ — пятеро из семи — получили сроки больше пяти лет. Остальным дали чуть более трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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