Водитель «Приоры» устроил тройное ДТП в центре Ставрополя

СЕГОДНЯ 09:54 2019-07-30T09:56:27+03:00

У 25-летнего автолюбителя не было страховки на машину

Изменить размер текста: A A

В тройном ДТП в центре Ставрополя пострадал человек. Авария произошла по вине злостного нарушителя ПДД вечером 29 июля. Водитель «Лады Приоры» чересчур близко подъехал к движущемуся впереди «Фольксвагену Поло», столкнулся с ним и по инерции въехал еще и в автомобиль «Шевроле Круз», который двигался в попутном направлении.

37-летняя женщина за рулем «Фольксвагена» получила травму головы и шеи, остальные не пострадали.

«Приорой» управлял 25-летний житель Светлограда, который за последние пару лет больше 30 раз привлекался за нарушение ПДД. В основном — за тонировку и отсутствие страховки. В этот раз видимости тонировка не мешала, зато страхового полиса по-прежнему не оказалось.

По факту ДТП проводится проверка, сообщили в УИГБДД по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU