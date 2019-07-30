2019-07-30T10:09:12+03:00
Происшествия

Водитель в Невинномысске сломал ногу пятилетней девочке

Родителей поблизости не было
Полина ШАПОШНИКОВА
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5-летняя девочка в Невинномысске осталась без присмотра и попала под машину. В 5 часов 29 июля на улице Менделеева водитель «Лады Ларгус» ехал слишком быстро, из-за чего не успел среагировать и наехал на ребенка, который перебегал через дорогу рядом с пешеходным переходом. Девочку госпитализировали с переломом голени. Ребенок находился вблизи дома на прогулке без взрослых.

48-летний водитель не является злостным нарушителем ПДД. Инспекция по делам несовершеннолетних подключилась к проверке по факту аварии, сообщили в УИГБДД по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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