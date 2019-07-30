Суд признал обвинения против дагестанского журналиста законными
Гаджиева подозревают в том, что он вовлекал людей в финансирование терроризма
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Советский районный суд Дагестана рассмотрел жалобу юристов журналиста «Черновика» Абдулмумина Гаджиева. Адвокаты пытались добиться признания обвинений незаконными, сообщает пресс-служба суда.
- Суд постановил отказать в удовлетворении жалобы о признании незаконным постановления о возбуждении уголовного дела в отношении Гаджиева, - сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что Гаджиева подозревают в том, что он подстрекал людей финансировать террористическую деятельность. Для этого, утверждает следствие, он внедрился в редакцию махачкалинской газеты «Черновик».
ИСТОЧНИК KP.RU