Суд признал обвинения против дагестанского журналиста законными

СЕГОДНЯ 10:08 2019-07-30T10:08:44+03:00

Гаджиева подозревают в том, что он вовлекал людей в финансирование терроризма

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Советский районный суд Дагестана рассмотрел жалобу юристов журналиста «Черновика» Абдулмумина Гаджиева. Адвокаты пытались добиться признания обвинений незаконными, сообщает пресс-служба суда.

- Суд постановил отказать в удовлетворении жалобы о признании незаконным постановления о возбуждении уголовного дела в отношении Гаджиева, - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что Гаджиева подозревают в том, что он подстрекал людей финансировать террористическую деятельность. Для этого, утверждает следствие, он внедрился в редакцию махачкалинской газеты «Черновик».

ИСТОЧНИК KP.RU