2019-07-30T10:08:44+03:00
Общество

Суд признал обвинения против дагестанского журналиста законными

Гаджиева подозревают в том, что он вовлекал людей в финансирование терроризма
Антон ШАПОВАЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Советский районный суд Дагестана рассмотрел жалобу юристов журналиста «Черновика» Абдулмумина Гаджиева. Адвокаты пытались добиться признания обвинений незаконными, сообщает пресс-служба суда.

- Суд постановил отказать в удовлетворении жалобы о признании незаконным постановления о возбуждении уголовного дела в отношении Гаджиева, - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что Гаджиева подозревают в том, что он подстрекал людей финансировать террористическую деятельность. Для этого, утверждает следствие, он внедрился в редакцию махачкалинской газеты «Черновик».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Нашел в кармане 300 рублей и стал миллионером: житель Северной Осетии крупно выиграл в лотерее
В горах Дагестана умер житель Ленинградской области
Троллейбусы Ставрополя будут работать ночью
Ставропольский мафиози, которого «крышевали» чиновники, получил приговор
Застройщика детсада из Ингушетии поймали на хищении 14 миллионов
Врачи Ставрополя провели операции по пересадке почек
Два альпиниста получили травмы в горах Северной Осетии
На Ставрополье взвешивают мусор жителей
Подросток из Чечни покаялся за экстремистские комментарии
Без вести пропал год назад: в Минводах мужчина вышел из дома и больше не вернулся
Ставрополец, не починивший забор, был объявлен в федеральный розыск
Водитель в Невинномысске сломал ногу пятилетней девочке
Водитель «Приоры» устроил тройное ДТП в центре Ставрополя
ОПГ, обеспечившая оружием весь Северный Кавказ, получила 32 года
Дагестанец впал в кому после нелепой драки
Лука и Габриель родились в Железноводске
Забитый водосток разрушил стену многоэтажки в Ставрополе
Цех по производству шуб в Пятигорске потушили к полуночи
Победитель кадрового конкурса стал министром сельского хозяйства Дагестана
Гадюка заползла в детский сад Ставрополя
Видео страшного пожара в цеху по производству шуб в Пятигорске
«Город мёртвых» в Северной Осетии осквернил 18-летний вандал из Пятигорска
Мигранты остановили работу бумажного предприятия в Железноводске
Последняя балка нового путепровода соединила две части Невинномысска