2019-07-30T10:35:33+03:00
Происшествия

Ставрополец, не починивший забор, был объявлен в федеральный розыск

Полицейские задержали его в Новочеркасске, где он скрывался у знакомых
Полина ШАПОШНИКОВА
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Полицейские Шпаковского района задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске. Им помогли в этом коллеги из полиции в Ростове.

Злоумышленник в Михайловске взял 45 тысяч рублей от женщины за изготовление и установку забора и пропал. Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Мужчина подался в бега и был объявлен в федеральный розыск.

Задерживали его в Новочеркасске. В этом городе беглец жил у знакомых.

Причиненный заявительнице ущерб уже полностью возмещен, сообщили в пресс-службе МВД РФ по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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