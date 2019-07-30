Ставрополец, не починивший забор, был объявлен в федеральный розыск
Полицейские задержали его в Новочеркасске, где он скрывался у знакомых
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Полицейские Шпаковского района задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске. Им помогли в этом коллеги из полиции в Ростове.
Злоумышленник в Михайловске взял 45 тысяч рублей от женщины за изготовление и установку забора и пропал. Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Мужчина подался в бега и был объявлен в федеральный розыск.
Задерживали его в Новочеркасске. В этом городе беглец жил у знакомых.
Причиненный заявительнице ущерб уже полностью возмещен, сообщили в пресс-службе МВД РФ по СК.
ИСТОЧНИК KP.RU