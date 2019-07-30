Без вести пропал год назад: в Минводах мужчина вышел из дома и больше не вернулся
Следствие просит помощи в поиске
Фото: пресс-служба СУ СКР по СК
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В Минводах без вести пропал 38-летний мужчина. Олег Савченко в середине августа 2018 года ушел из дома и до сих пор не вернулся, сообщает пресс-служба СУ СКР по СК.
На вид мужчине около 40 лет, он высокого роста, среднего телосложения, с черными короткими волосами и карими глазами. В день исчезновения был одет в синие джинсы, светлую куртку, туфли черного цвета.
Владеющих информацией о судьбе Савченко просят позвонить по телефону: 8(879-22) 6-71-11, или на короткие номера 02, (102).
ИСТОЧНИК KP.RU