2019-07-30T11:11:32+03:00
Недвижимость

На Ставрополье взвешивают мусор жителей

Таким образом ведется корректировка нормативов накопления ТКО
Полина ШАПОШНИКОВА
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Летние замеры образования ТКО у населения в Ставропольском крае завершены. Эксперты таким образом проверяют корректность нормативов накопления ТКО, которые влияют на стоимость услуг по вывозу мусора. Так как плата складывается из предельного тарифа региональных операторов, которые устанавливает региональная тарифная комиссия, и нормативов накопления ТКО, которые устанавливает министерство ЖКХ СК.

Мусор, выбрасываемый ставропольцами, целую неделю взвешивали. Весенние и летние замеры завершены. Для полной картины осталось провести подобную работу осенью и зимой.

После этого можно будет сделать вывод о соответствии действующих нормативов действительности и целесообразности их корректировки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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