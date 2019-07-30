2019-07-30T11:40:26+03:00
Происшествия

Два альпиниста получили травмы в горах Северной Осетии

Всего группа состоит из четырех человек
Антон ШАПОВАЛОВ
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Сотрудники МЧС России по Северной Осетии помогут двум альпинистам, которые получили травмы в горах в Ирафском районе республики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

- Группа из четырех человек совершала восхождение на гору Галдор по маршруту 4Б, во время спуска двое альпинистов получили травмы, и ни самостоятельно, ни при помощи участников восхождения спуститься не могут,- сказано в сообщении.

Врач, который входит в состав группы, оказал первую помощь пострадавшим. На место отправлены восемь спасателей Северо-Осетинского поисково-спасательного отряда МЧС России. Отмечается, что группа не была зарегистрирована в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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