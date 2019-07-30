Врачи Ставрополя провели операции по пересадке почек

СЕГОДНЯ 11:56 2019-07-30T11:56:05+03:00

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Ставропольские врачи пересаживаю почки. Две первые операции с успехом прошли в краевой больнице. Пациенты уже идут на поправку.

Хирургическое трансплантологическое отделение было создано в учреждении год назад. За это время врачи пересаживали и другие органы. Так, успешно завершилась операция по пересадке печени.

Часть операций на Ставрополье проводится с помощью посмертного донорства. Регион состоит в общероссийской системе донорства и имеет собственный список ожидания на пересадку органов.

ИСТОЧНИК KP.RU