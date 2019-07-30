2019-07-30T12:20:13+03:00
Общество

Застройщика детсада из Ингушетии поймали на хищении 14 миллионов

Против него возбуждено уголовное дело
Антон ШАПОВАЛОВ
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Следственный комитет России по Ингушетии открыл уголовное дело против начальника «Проф-Строя» за то, что он нарушил ряд правил при строительстве детского сада в Малгобекском районе. Возведение проходило в рамках государственного контракта, передает пресс-служба ведомства.

- По данным следствия, в июне 2018 года Минстроем заключен госконтракт с гендиректором "Проф-Строя" на строительство детсада на 220 мест селе Новый Редант на общую сумму более 173 миллионов рублей. Позже в декабре 2018 в контракт внесены изменения стоимости выполняемых работ на сумму свыше 177 миллионов рублей, - сказано в сообщении.

В итоге застройщик совершил хищение 14 миллионов рублей путем завышения цены. Ему инкриминируют четвертую часть 159 статьи УК РФ (мошенничество в особо крупных размерах).

До этого Прокуратура Ингушетии говорила, что на объекте нет асфальта, не достроены детские площадки и не налажен санитарный узел. Однако министерство строительства республики приняло объект с ложными сведениями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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