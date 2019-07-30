2019-07-30T12:31:07+03:00
Происшествия

Ставропольский мафиози, которого «крышевали» чиновники, получил приговор

Источник в правоохранительных органах рассказал об окончании громкого дела зернового воротилы
Полина ШАПОШНИКОВА
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Лидер преступной группировки из Арзгирского района Андрей Кухарь услышал приговор, сообщает информагентство Newstracker со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Он осужден по статье «Мошенничестве организованной группой лиц в особо крупных размерах».

По словам агентства, Кухарь, владеющий несколькими фермерскими хозяйства на Ставрополье, держал в кулаке весь Арзгирский район, а покровительство получал от местных властей. Уголовное дело возбудили после того, как местный фермер сообщил, что Кухарь и его сообщники пытаются угрозами отнять у него 3,5 тысяч сельхозземель

В ходе расследования уголовного дела Кухарь назвал четверых своих сообщников. Ставропольский суд приговорил владельца нескольких фермерских хозяйств Андрея Кухаря к 4,6 годам колонии общего режима и штрафу 800 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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