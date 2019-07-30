2019-07-30T14:41:17+03:00
Общество

Нашел в кармане 300 рублей и стал миллионером: житель Северной Осетии крупно выиграл в лотерее

Деньги он потратит на внуков и дом
Антон ШАПОВАЛОВ
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Житель Северной Осетии выиграл в лотерееЖитель Северной Осетии выиграл в лотерее
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Житель Северной Осетии Владимир Бесаев выиграл один миллион рублей в 1280-м тираже лотереи «Русское лото». Билет мужчина купил в почтовом отделении случайно: нашел 300 рублей и решил попробовать.

- Вернулся спустя неделю, чтобы узнать результаты розыгрыша. Сотрудник почты растерялась и громко объявила, что мне крупно повезло. Меня тут же окружили все, кто был в помещении, и стали поздравлять, - сказал победитель.

Как рассказал Бесаев, вырученные деньги он потратит на благоустройство дома. Кроме этого, он хочет помочь своим внукам — их у него одиннадцать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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