2019-07-30T14:56:22+03:00
Происшествия

В страшном ДТП в Дагестане погибло двое

Причиной аварии стал несчастный случай
Антон ШАПОВАЛОВ
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Житель Буйнакска не справился управлением и наехал на ограждение. ДТП произошло 29 июля на трассе «Махачкала — Аэропорт», сообщает пресс-служба МВД России по Дагестану.

По информации ведомства, 38-летний водитель белой «Гранты» не совладал с управлением. В итоге его 48-летний попутчик скончался на месте. Водителя же успели доставить в каспийскую больницу, но от полученных травм разной тяжести он скончался.

ИСТОЧНИК KP.RU

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