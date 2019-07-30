В страшном ДТП в Дагестане погибло двое
Причиной аварии стал несчастный случай
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Житель Буйнакска не справился управлением и наехал на ограждение. ДТП произошло 29 июля на трассе «Махачкала — Аэропорт», сообщает пресс-служба МВД России по Дагестану.
По информации ведомства, 38-летний водитель белой «Гранты» не совладал с управлением. В итоге его 48-летний попутчик скончался на месте. Водителя же успели доставить в каспийскую больницу, но от полученных травм разной тяжести он скончался.
ИСТОЧНИК KP.RU
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