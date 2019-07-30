Минприроды: розовые отходы завода повредили почву в селе Татарка

СЕГОДНЯ 14:55 2019-07-30T14:57:06+03:00

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На 60 тысяч рублей оштрафовали руководство предприятия, которое сливало розовые отходы вблизи домов жителей села Татарки. Инспекторский состав министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставрополья провел проверки после сообщений местных жителей, подкрепленных фотографиями и видео.

Предприятие «АлГо-пласт», которое занимается производством упаковочных товаров, сливало в почву отходы, которые, как показала экспертиза, ухудшили состояние земли. Вредные вещества загубили деревья и траву.

Индивидуальный предприниматель подвергнут административному наказанию за уничтожение плодородного слоя почвы . Ему выдано представление об устранении нарушения, он должен рекультивировать земельный участок и больше не допускать сброса жидких отходов в почву. Кроме того, бизнесмен оштрафован еще за несколько нарушений: невыполнение или несвоевременное выполнение обязанности по подаче заявки на постановку на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, представлению сведений для актуализации учетных сведений; несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления; сокрытие или искажение экологической информации; несоблюдение экологических требований при осуществлении градостроительной деятельности и эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов.

Общая сумма штрафов составила 60 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU