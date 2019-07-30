Женщина на Ставрополье чуть не сгорела заживо в заблокированном авто

СЕГОДНЯ 16:14 2019-07-30T16:14:34+03:00

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Днем 29 июля на трассе Ставрополья у женщины, управлявшей «Део Нексия», случилось ЧП: из-под руля повалил черный дым. Водитель затормозила и попыталась покинуть авто, но двери заклинило. Автолюбительница в панике позвонила брату, который прибежал на место происшествия и вместе с очевидцами достал сестру из горящего автомобиля. Он же вызвал спасателей.

Несчастную увезли в больницу, а огонь спалил иномарку. От машины остались лишь двигатель и передние колеса, сообщили в ПАСС СК.

ИСТОЧНИК KP.RU