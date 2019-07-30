"Чуть не порвали": дагестанцы и полицейские перетягивали задержанного - видео

СЕГОДНЯ 16:28 2019-07-30T16:28:56+03:00

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В ночь с воскресенья на понедельник в Махачкале произошел курьезный случай. Сотрудники МВД России по Дагестану пытались задержать молодого человека, но к нему на подмогу пришли друзья и случайные прохожие. Жители Махачкалы хотели вызволить мужчину, между полицией и местными жителями завязался конфликт.

- За что задерживаете хоть? - спрашивают очевидцы. Но сотрудники молча заводят молодого человека в машину ППС и увозят.

В пресс-службе МВД по Дагестану заявили, что это обычное задержание. Чего-то сверхъестественного там не произошло. Скорее всего, мужчина был пьян и вел себя агрессивно.

Ролик разлетелся по интернету. Комментаторы разделились на два лагеря, но большая часть все-таки поддерживает сторону правоохранительных органов.

Полицейские и дагестанцы не поделили мужчину.

ИСТОЧНИК KP.RU