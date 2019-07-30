Видео смешное, ситуация страшная: в Ставрополе водитель странно вел себя на дороге
Ролик - наглядная иллюстрация выражения «выбить почву из-под ног»
Изменить размер текста:
Неадекватного водителя сняли на видео в Ставрополе. Молодой человек остановился на зебре, открыл дверь и пытался выйти из авто вверх ногами. Он молотил ногами по воздуху и все никак не мог нащупать почву под ногами.
Полный неадекват: в Ставрополе водитель пытается выйти вверх ногами.
Земля и небо перепутались у водители на перекрестке улиц Серова и Льва Толстого, пишет «Победа 26».
Комментаторы предположили, что причина такого поведения водителя — встреча с зеленым змием.
ИСТОЧНИК KP.RU