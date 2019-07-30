Видео смешное, ситуация страшная: в Ставрополе водитель странно вел себя на дороге

СЕГОДНЯ 17:04 2019-07-30T17:05:05+03:00

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Неадекватного водителя сняли на видео в Ставрополе. Молодой человек остановился на зебре, открыл дверь и пытался выйти из авто вверх ногами. Он молотил ногами по воздуху и все никак не мог нащупать почву под ногами.

Полный неадекват: в Ставрополе водитель пытается выйти вверх ногами.

Земля и небо перепутались у водители на перекрестке улиц Серова и Льва Толстого, пишет «Победа 26».

Комментаторы предположили, что причина такого поведения водителя — встреча с зеленым змием.

ИСТОЧНИК KP.RU