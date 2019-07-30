Масштабный захват земель: жители КБР похитили 131 дачный участок

СЕГОДНЯ 18:51 2019-07-30T18:52:37+03:00

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Три жителя КБР обвиняются в хищении 131 дачного участка, стоимость которых превышает 40 млн рублей, а площадь – 88 тысяч квадратных метров. Они вместе с другими неустановленными лицами незаконно изготовили и представили липовые документы, которые дали им право владеть дачными участками в 5 садоводческих товариществах на территории Нальчика и Чегемского района.

Обвиняемые покушались еще на 8 участков на 1,5 млн рублей. Всего злоумышленникам предъявлено обвинение в 13 преступлениях, в том числе мошенничество, легализация имущества, приобретенного преступным путем, подделка документов.

Уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU