Сельского депутата в КБР подозревают в заработке на «безработных»

СЕГОДНЯ 19:04 2019-07-30T19:04:17+03:00

В свою мошенническую схему он втянул 47 человек

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В КБР возбуждено уголовное дело против депутата сельсовета, который подозревается в хищении денег безработных.

Чиновник из селения Псыгансу руководил ООО "Урванский пищекомбинат". По версии следствия, он придумал схему по похищению средств федерального бюджета. Заключалась она в изготовлении фальшивых документов о трудоустройстве. В трудовые книги людей вносились записи о том, что они якобы работают к организации подозреваемого, а затем через время их также фальшиво увольняли. Затем документы предоставлялись в Центр занятости, где на их основании людям перевели 1,7 млн рублей. 47 человек приняли участие в этой схеме.

Депутату грозит до 10 лет. Участники преступления тоже получат наказание.

ИСТОЧНИК KP.RU