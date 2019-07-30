Жертвы теракта в Беслане просят о квотах в вузы

СЕГОДНЯ 19:21 2019-07-30T19:23:49+03:00

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53 жителя Северной Осетии из числа пострадавших во время теракта в Беслане в 2004 году претендуют на квоты в вузах. Глава Республики Вячеслав Битаров обратился к заместителю руководителя аппарата правительства Российской Федерации Анатолию Кириенко, который поручил решить вопрос профильным ведомствам.

До 10 августа будет решен вопрос с квотами для претендентов на обучение в республиканских, московских, питерских и других российских вузах.

ИСТОЧНИК KP.RU