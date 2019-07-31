Более 110 тысяч человек в Чечне остаются без света из-за стихии
110,4 тысяч жителей Чечни остаются сейчас без электричества из-за плохой погоды. Об этом сообщает ситуационно-аналитический центр Минэнерго России.
- В среду с четырех утра по настоящее время из-за неблагоприятных погодных условий (дождь, ветер до 25 метров в секунду) происходят массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ, - сказано в сообщении.
Отметим, что без света остаются жители Урус-Мартановского и Ачхой-Мартановского районов. Мощность, которая требовалась потребителям, составляет 28 МВт. Аварийные службы ведут работы по восстановлению энергосообщения.
ИСТОЧНИК KP.RU
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