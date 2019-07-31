2019-07-31T09:13:13+03:00
Авто

Поразивший Илона Маска ставрополец переделывает «инвалидку»

В этот раз машина поедет обычным способом
Полина ШАПОШНИКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Снискавший уважение Илона Маска ставрополец Сергей Артюшенко переделывает советскую «инвалидку». Слава пришла к Артюшенко после видеоролика с «шестеркой», которая ехала по дороге задом наперёд. Парень переделала машину, перевернув кузов, а двигатель и руль переместил на место заднего пассажирского сидения. В Twitter люди подписали видео: «как тебе такое, Илон Маск?»

Знаменитый миллиардер,главный инженер компании, выпускающей космическую технику, ответил на русском: «Хаха офигенно».Не оценили задумку лишь ставропольские полицейские.

В этот раз Артюшенко собирается обновить только внутренний мир знаменитого советского авто: в салоне уже установлено японское кресло, настроен двигатель и система охлаждения.

Парень планирует поехать на автомобиле в Санкт-Петербург. Обычным способом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Воевавшего в Сирии боевика из Чечни осудили
Вячеслав Битаров: «Вопросы, которые касаются пострадавших в бесланском теракте, - в приоритете у республиканской власти»
Три города и 12 сел в Ингушетии отключили от света
За прогулку по парку Ставрополя на авто с мужчины «попросили» 2000 рублей
Убийство в цветочном магазине: ставрополец зарезал бывшую в ее день рождения
Ректор ДГУ после обысков снова вышел на работу
Подаренный сектантам Испании храм в КБР вернули в собственность России
В 7 лет велосипедистка в Михайловске попала в ДТП с легковушкой на трассе
Ушибы по всему телу: в Кисловодске студента на «зебре» сбил любитель скорости
Дагестанский блогер, бывший на митингах в Москве, оспорит решение суда
На Ставрополье микроавтобус на скорости въехал в комбайн
Банк Уралсиб запускает акцию «Лови момент с Уралсибом»
Три жителя Кабардино-Балкарии украли 131 дачу
Итоги выборов губернатора Ставрополья станут известны раньше
Кадровый дефицит в медицине Ставрополья: не хватает 1,5 тыс врачей
Дожди не уходят из Ставропольского края