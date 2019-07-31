Поразивший Илона Маска ставрополец переделывает «инвалидку»

СЕГОДНЯ 09:13 2019-07-31T09:13:13+03:00

В этот раз машина поедет обычным способом

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Снискавший уважение Илона Маска ставрополец Сергей Артюшенко переделывает советскую «инвалидку». Слава пришла к Артюшенко после видеоролика с «шестеркой», которая ехала по дороге задом наперёд. Парень переделала машину, перевернув кузов, а двигатель и руль переместил на место заднего пассажирского сидения. В Twitter люди подписали видео: «как тебе такое, Илон Маск?»

Знаменитый миллиардер,главный инженер компании, выпускающей космическую технику, ответил на русском: «Хаха офигенно».Не оценили задумку лишь ставропольские полицейские.

В этот раз Артюшенко собирается обновить только внутренний мир знаменитого советского авто: в салоне уже установлено японское кресло, настроен двигатель и система охлаждения.

Парень планирует поехать на автомобиле в Санкт-Петербург. Обычным способом.

ИСТОЧНИК KP.RU