2019-07-31T09:40:13+03:00
Общество

Кадровый дефицит в медицине Ставрополья: не хватает 1,5 тыс врачей

Проблему решают «целевики», которые отрабатывают на малой родине минимум три года
Полина ШАПОШНИКОВА
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Ставропольский край остро нуждается почти в 1500 медиков. В рамках нацпроекта «Здравоохранение» кадровый дефицит планируют сократить почти полностью до 2024 года.

Проблему стараются решить через программу целевого приема в вузах края. Выпускники, поступившие на бюджет, затем отрабатывают по специальности не меньше 3 лет в родном городе или селе.

За 5 лет, которые действует программа, в Ставропольской государственной медицинской академии прошли обучение 1 тыс. 116 человек. На бюджет в этом году поступили 208 студентов. И каждый год около 200 молодых специалистов идут работать в больницы края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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