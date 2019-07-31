Итоги выборов губернатора Ставрополья станут известны раньше

СЕГОДНЯ 09:44 2019-07-31T11:16:59+03:00

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Крайизбирком Ставрополья одобрил 5 кандидатов на выборы губернатора. Вот их имена: Владимиров Владимир Владимирович (Единая Россия), Кузьмин Александр Сергеевич (Справедливая Россия) , Ефимов Геннадий Михайлович (ЛДПР), Соболев Виктор Иванович (КПРФ) и Кряжев Николай Михайлович (КПСС).

В этот раз сроки публикации результатов голосования сокращены до 8 часов. Итоги станут известны в 4 утра 9 сентября. Раньше, рассказал председатель избирательной комиссии Ставропольского края Евгений Демьянов, результаты публиковались в течение суток.

ИСТОЧНИК KP.RU