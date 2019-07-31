Три жителя Кабардино-Балкарии украли 131 дачу

СЕГОДНЯ 09:52 2019-07-31T11:34:55+03:00

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В Прокуратуре Кабардино-Балкарии утвердили обвинительный приговор в отношении трех жителей республики, которых судили за хищение 131 дачного участка. Общая стоимость этого всего превышает 40 миллионов рублей, передает пресс-служба ведомства.

- По версии следствия, обвиняемые и неустановленные лица, в отношении которых материалы выделены в отдельное производство, путем представления заведомо подложных документов и печатей приобрели право на 131 земельный участок в пяти садоводческих товариществах на территории Нальчика и Чегемского района. Общая площадь участков составила свыше 88 тысяч квадратных метров, а рыночная стоимость - более 42 миллионов рублей, - сказано в сообщении Прокуратуры.

Злоумышленники хотели завладеть ещё восемью участками, чья суммарная площадь составляет три тысячи квадратных метров. Их общая стоимость — полтора миллиона рублей.

Мужчин обвиняли в совершении 13 преступлений, среди которых подделка документов и мошенничество. Дело передано в Нальчикский городской суд.

ИСТОЧНИК KP.RU