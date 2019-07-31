2019-07-31T10:16:02+03:00
Общество

Дагестанский блогер, бывший на митингах в Москве, оспорит решение суда

Молодой человек считает, что его передержали в автозаке
Антон ШАПОВАЛОВ
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Дагестанский блогер Керим Гамидов 27 июля участвовал в несанкционированном митинге оппозиции в Москве. Как он утверждает, при задержании сотрудники «Росгвардии» ударили его пару раз и заставили ждать в автозаке больше шести часов.

Гадимов сказал, что в автозаке его снова били из-за отсутствия камер и свидетелей. На это блогер не стал подавать жалобу, расценив, что побои оказались незначительными.

Когда задержанных доставили в Пресненской ОВД, ему выписали протокол об административном правонарушении. Вскоре состоится суд, который выпишет Гамидову штраф.

Дагестанский блогер считает, что такое решение будет незаконным. С его слов, правоохранительные органы продержали его в автозаке больше положенного: шесть часов вместо трех.

ИСТОЧНИК KP.RU

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