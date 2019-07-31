2019-07-31T10:31:32+03:00
Происшествия

В 7 лет велосипедистка в Михайловске попала в ДТП с легковушкой на трассе

Инспекция по делам несовершеннолетних разберется с родителями девочки
Полина ШАПОШНИКОВА
Поделиться:
Фото: УИГБДД по СКФото: УИГБДД по СК
Изменить размер текста:

7-летняя велосипедистка оказалась на трассе с машинами в Михайловске и попала в ДТП. 30 июля около восьми вечера водитель «ВАЗа-21120» на улице Терешковой сбил девочку, которая покинула тротуар и выехала на проезжую часть. Ребенок получил травму головы.

39-летний водитель не отличался тягой к приключениям на дороге, сообщили в УИГБДД по СК. К проверке обстоятельств аварии подключилась инспекция по делам несовершеннолетних, которая выяснит, почему ребенок остался без присмотра.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Воевавшего в Сирии боевика из Чечни осудили
Вячеслав Битаров: «Вопросы, которые касаются пострадавших в бесланском теракте, - в приоритете у республиканской власти»
Три города и 12 сел в Ингушетии отключили от света
За прогулку по парку Ставрополя на авто с мужчины «попросили» 2000 рублей
Убийство в цветочном магазине: ставрополец зарезал бывшую в ее день рождения
Ректор ДГУ после обысков снова вышел на работу
Подаренный сектантам Испании храм в КБР вернули в собственность России
Ушибы по всему телу: в Кисловодске студента на «зебре» сбил любитель скорости
Дагестанский блогер, бывший на митингах в Москве, оспорит решение суда
На Ставрополье микроавтобус на скорости въехал в комбайн
Банк Уралсиб запускает акцию «Лови момент с Уралсибом»
Три жителя Кабардино-Балкарии украли 131 дачу
Итоги выборов губернатора Ставрополья станут известны раньше
Кадровый дефицит в медицине Ставрополья: не хватает 1,5 тыс врачей
Дожди не уходят из Ставропольского края