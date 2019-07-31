В 7 лет велосипедистка в Михайловске попала в ДТП с легковушкой на трассе

СЕГОДНЯ 10:29 2019-07-31T10:31:32+03:00

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7-летняя велосипедистка оказалась на трассе с машинами в Михайловске и попала в ДТП. 30 июля около восьми вечера водитель «ВАЗа-21120» на улице Терешковой сбил девочку, которая покинула тротуар и выехала на проезжую часть. Ребенок получил травму головы.

39-летний водитель не отличался тягой к приключениям на дороге, сообщили в УИГБДД по СК. К проверке обстоятельств аварии подключилась инспекция по делам несовершеннолетних, которая выяснит, почему ребенок остался без присмотра.

ИСТОЧНИК KP.RU