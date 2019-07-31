2019-07-31T10:35:13+03:00
Происшествия

Подаренный сектантам Испании храм в КБР вернули в собственность России

"Свидетели Иеговы" передали молитвенный дом "коллегам" из-за рубежа в 2017 году
Евгения СОКОРЕВА
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Фото: Архив-"КП"Фото: Архив-"КП"
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В Кабардино-Балкарии суд обратил в собственность государства подаренный сектантам молитвенный дом в 408 кв.м. с землей в тысячу квадратов. Как объяснили в прокуратуре республики, участок с храмом расположены в городе Нарткала и были незаконно переданы "Свидетелям Иеговы" в Испании еще в 2017 году. А поскольку общину признали экстремистской, все в соответствии закону положено вернуть под контроль государства РФ.

- По результатам проверки прокуратура района предъявила в Урванский районный суд КБР исковое заявление о признании договора пожертвования указанного недвижимого имущества, заключенного между Местной религиозной организацией Свидетелей Иеговы города Нарткала и Религиозной конфессией христианских Свидетелей Иеговы в Испании недействительным и обращении данных объектов в собственность Российской Федерации, - сказали представители надзорного ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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