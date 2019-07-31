Ректор ДГУ после обысков снова вышел на работу
Ректор Дагестанского государственного университета Муртазали Рабаданов вернулся на работу. Во вторник в его кабинете прошли обыски.
Ранее сообщалось, что правоохранительные органы проверяют кабинет ректора и изъяли оттуда документы. Основной причиной обысков стала прошлая деятельность Рабаданова. Его как бывшего градоначальника Махачкалы проверяли на причастность к земельным нарушениям в 2013 году. Тогда задержали Саида Амирова, предшественника Рабаданова, и он стал временно исполняющим обязанности мэра Махачкалы.
Мужчину допросили. Правоохранительные органы отпустили его под подписку о невыезде.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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