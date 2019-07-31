2019-07-31T10:49:16+03:00
Общество

Ректор ДГУ после обысков снова вышел на работу

Его проверяли на причастность к нарушениям на своей прошлой работе
Антон ШАПОВАЛОВ
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Ректор Дагестанского государственного университета Муртазали Рабаданов вернулся на работу. Во вторник в его кабинете прошли обыски.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы проверяют кабинет ректора и изъяли оттуда документы. Основной причиной обысков стала прошлая деятельность Рабаданова. Его как бывшего градоначальника Махачкалы проверяли на причастность к земельным нарушениям в 2013 году. Тогда задержали Саида Амирова, предшественника Рабаданова, и он стал временно исполняющим обязанности мэра Махачкалы.

Мужчину допросили. Правоохранительные органы отпустили его под подписку о невыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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