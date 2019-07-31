За прогулку по парку Ставрополя на авто с мужчины «попросили» 2000 рублей

СЕГОДНЯ 11:10 2019-07-31T11:10:17+03:00

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В Ставрополе возмездие нашло водителя, беспардонно разъезжавшего по «Аллее героев» в парке Победы. 41-летний мужчина на «Лэнд Ровере» решил, что вправе ездить там, где ему удобно, заставляя расступиться обычных пешеходов, велосипедистов, родителей с колясками.

Госавтоинспекторы наказали нарушителя, составив на него административный протокол. За движение по тротуарам местный житель заплатит 2000 рублей, сообщили в МВД РФ по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU