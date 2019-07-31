2019-07-31T11:13:01+03:00
Общество

Три города и 12 сел в Ингушетии отключили от света

Все связано с ремонтом
Антон ШАПОВАЛОВ
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В 12-ти селах и трех городе Ингушетии приостановят энергоснабжение на несколько часов. Заминка связана с внеплановым ремонтом, говорит пресс-служба МЧС по республике.

- С девяти утра до часа дня из-за внеплановых ремонтных работ на ВЛ-110 кВ Плиево-Вознесеновская-2 будет прекращено электроснабжение населения в городе Малгобек и сельских поселениях Верхние-Ачалуки, Средние-Ачалуки, Нижние-Ачалуки, Зязиков-Юрт, Новый-редант, Южное, Бековичи, Сагопши, Инарки и Пседах Малгобекского муниципального района, - сказано в сообщении.

Кроме этого, без света останутся жители города Карабулак и сел Яндаре и Троицкое. Частично отключат энергоснабжение в городе Сунжа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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