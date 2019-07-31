2019-07-31T11:22:04+03:00
Общество

Вячеслав Битаров: «Вопросы, которые касаются пострадавших в бесланском теракте, - в приоритете у республиканской власти»

Глава РСО - Алания принял участие в совещании у замруководителя аппарата правительства РФ Анатолия Кириенко
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На совещании в Москве. Фото пресс-службы главы РСО - А.На совещании в Москве. Фото пресс-службы главы РСО - А.
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На совещании один из вопросов касался предоставления квот на получение высшего образования гражданам, пострадавшим в результате теракта в первой бесланской школе 1 - 3 сентября 2004 года. Всего заявления на получение высшего образования подали 53 человека, из них по программам бакалавриата и специалитета - 22, магистратуры - 24, ординатуры - 7. На учебу в республиканских вузах претендуют 29 пострадавших, в вузах Москвы, Санкт-Петербурга и других российских городов - 24.

По результатам совещания Анатолий Кириенко дал протокольные поручения профильным ведомствам тщательно проработать данный вопрос и до 10 августа представить варианты решения.

Напомним, ранее глава Северной Осетии Вячеслав Битаров неоднократно ставил вопрос предоставления квот в вузы страны пострадавшим в теракте в первой школе Беслана перед федеральными чиновниками - председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым, его заместителями Виталием Мутко и Татьяной Голиковой, министрами науки и высшего образования, здравоохранения России.

- Проблемы, касающиеся пострадавших в бесланском теракте, для власти республики первоочередные и очень важные. Поэтому мы делаем и будем делать все, чтобы помогать бывшим маленьким заложникам становиться на ноги. И получение качественного высшего образования, конечно же, для молодого человека одна из главных задач, - отметил Вячеслав Битаров.

На совещании также рассматривался вопрос эффективного использования федеральных земель, расположенных на территории Северной Осетии. В частности, речь идет о земельных участках ОПХ «Михайловское» 688 га) и ОПХ «Октябрьское» (1179 га) Пригородного района, ОПХ «Ольгинское» (4672 га) Правобережного района, а также в Моздоке более 1 тыс. гектаров.

Глава республики отметил, что последние годы практически все находящиеся в ведении Минобрнауки России, а ранее ФАНО России, земли заброшены и не обрабатываются должным образом. На этих площадях можно создать совместно с Владикавказским научным центром крупный селекционно-генетический центр, который бы экспортировал семена различных сельскохозяйственных культур не только в другие регионы России, но и за рубеж. Деятельность такого центра будет способствовать развитию аграрной науки и в целом сельского хозяйства, а также позволит обеспечить высокотехнологичными местами сотни жителей республики.

Анатолий Кириенко поддержал руководителя Северной Осетии, отметив, что проблема действительно есть и ее необходимо безотлагательно решать. Он пообещал взять данный вопрос под свой личный контроль, а о проводимой работе по возобновлению использования этих земель по целевому назначению докладывать председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву.

ИСТОЧНИК KP.RU

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