Воевавшего в Сирии боевика из Чечни осудили

СЕГОДНЯ 11:32 2019-07-31T11:32:15+03:00

Он получил два с половиной года колонии

Изменить размер текста: A A

Житель Грозного Сулейм Ханкаров приговорен Старопромысловским районным судом города к двум с половиной годам. Его подозревали в участии в войне на территории Сирии, передает пресс-служба управления ФСБ по Южному федеральному округу.

По материалам ведомства, Ханкаров умышленно приехал в Сирию, чтобы воевать на стороне, противоречащей интересам Российской Федерации. Против него возбудили уголовное дело по второй части 208 статьи. Наказание осужденный будет отбывать в колонии общего режима

ИСТОЧНИК KP.RU