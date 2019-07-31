Воевавшего в Сирии боевика из Чечни осудили
Он получил два с половиной года колонии
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Житель Грозного Сулейм Ханкаров приговорен Старопромысловским районным судом города к двум с половиной годам. Его подозревали в участии в войне на территории Сирии, передает пресс-служба управления ФСБ по Южному федеральному округу.
По материалам ведомства, Ханкаров умышленно приехал в Сирию, чтобы воевать на стороне, противоречащей интересам Российской Федерации. Против него возбудили уголовное дело по второй части 208 статьи. Наказание осужденный будет отбывать в колонии общего режима
ИСТОЧНИК KP.RU
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