В Ставрополе ищут цветочников от Бога

СЕГОДНЯ 12:10 2019-07-31T12:10:19+03:00

Подарками и кубками обещают одарить за лучшее оформление входа, балкона и двора

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В Ставрополе приглашают участников на фестиваль городских цветников. За оформление территории у предприятия или офиса наградят победителя в номинации «Парадный вход», красивый балкон или окна могут принести победу в номинации «Лучшая вертикальная композиция», а для тех, кто создал шедевр на радость всем соседям многоэтажки предусмотрена номинация «Клумба моего дворика».

Судьи учтут креативность работы и долговечность, цветовую гамму и использование других материалов. Победители получат кубки и подарки.

Заявки на участие нужно подать в администрацию своего района до 20 сентября. Скачать заявку можно по ссылке: https://yadi.sk/i/O12wXsH4RI6LoQ

ИСТОЧНИК KP.RU