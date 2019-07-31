2019-07-31T12:14:17+03:00
Происшествия

Двух дагестанцев задержали за селфи

Ради крутого фото энтузиасты проникли на территорию охраняемого режимного объекта
Богдан РЕШЕТНИКОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В столице Дагестана задержали двоих молодых людей за незаконное проникновение на территорию морского торгового порта. Жители республик хотели сделать фотографии на фоне кораблей, но вместо этого понесли наказание.

Позже выяснилось, что молодые люди проникли на территорию режимного объекта. Парни, по их словам, об этом не знали. В полиции на молодых людей составили протокол и оштрафовали на пять тысяч рублей, а также у них отобрали видео и фототехнику.

Однако это еще не самое суровое наказание.

- За незаконное проникновение на режимный объект предусмотрена уголовная ответственность — штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы на два года. - сообщили в пресс-службе Махачкалинского морского порта.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Деньги, тачки, но без девочек: "Чеченский Халк" рассказал, о чем мечтал с детства
Видео наезда мусоровоза на ребенка появилось в Ставропольском крае
Шантажиста-насильника школьницы осудили в Дагестане
Губернатор Ставрополья запустил новую линию розлива воды
Украли вязанку — повязали самих: жителей КЧР задержали за кражу носков и шапок на 111 тысяч
В Ессентуках выберут лучший арбуз Ставрополья
Для фестиваля «Железная грязь» на Ставрополье изобрели конкурсы на грани фола
ФСБ нагрянула с обысками в Роспотребнадзор Дагестана
Житель Карачаево-Черкесии захотел покурить и украл 28 пачек сигарет за раз
9-летнего мальчика на Ставрополье задавил мусоровоз
Видео: дикую утку вылечила и выпустила на волю ставропольская семья
Сергей Безруков просит забрать ставропольских детдомовцев в семью
Житель Ингушетии похитил невесту
Кадыров: «Минувшая ночь в Чечне выдалась тревожной»
Покупка квартиры с долгами: ставропольцам рассказали, в каких случаях придется платить за прежнего владельца
Травмированных альпинистов сняли с гор Северной Осетии
Вместо частного дома - многоквартирник: застройщик из Дагестана неудачно обманул власть
Сильный ветер оставил без газа воинскую часть в Ингушетии
На Комсомольском озере в Ставрополе не будет велодорожек