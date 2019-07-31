Двух дагестанцев задержали за селфи

СЕГОДНЯ 12:14 2019-07-31T12:14:17+03:00

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В столице Дагестана задержали двоих молодых людей за незаконное проникновение на территорию морского торгового порта. Жители республик хотели сделать фотографии на фоне кораблей, но вместо этого понесли наказание.

Позже выяснилось, что молодые люди проникли на территорию режимного объекта. Парни, по их словам, об этом не знали. В полиции на молодых людей составили протокол и оштрафовали на пять тысяч рублей, а также у них отобрали видео и фототехнику.

Однако это еще не самое суровое наказание.

- За незаконное проникновение на режимный объект предусмотрена уголовная ответственность — штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы на два года. - сообщили в пресс-службе Махачкалинского морского порта.

ИСТОЧНИК KP.RU