2019-07-31T12:15:04+03:00
Происшествия

Двое дагестанцев катались по России и грабили заправки

Преступников задержали в Новгородской области
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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Дагестанцы грабили АЗС с монтировкой и пистолетомДагестанцы грабили АЗС с монтировкой и пистолетомФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Двое преступников из Дагестана катались по России на грузовике с монтировкой и пистолетом. Парни зарабатывали деньги, грабя попадавшиеся по пути автозаправки. Историю подельников «КП - Северный Кавказ» сообщили источники в правоохранительных органах.

На данный момент следствию доподлинно известно о двух ограблениях. Первое произошло в небольшом городке Любань в Ленинградской области. Он стоит на трассе «Россия», по которой и рассекали подельники.

30 июля «сладкая парочка» заехала на большегрузе на АЗС «ПТК». На дворе — 3 ночи, тишина. Поэтому, когда преступники вытащили монтировку и пистолет для убедительности, звать на помощь было некого. Сотрудники заправки вывернули кассу. «Добычей» дагестанцев стала выручка за смену — 57 тысяч рублей. После этого ребята развернулись и поехали в сторону Новгородщины.

Однако здесь они были не так осторожны и не так удачливы. Сотрудники следующей АЗС успели нажать тревожную кнопку. Ограбить заправку не получилось. Как и уйти на грузовике от погони. Полицейские скрутили подельников.

Теперь дагестанцам светят серьёзные сроки за разбой и грабёж. Возбуждено уголовное дело. Полицейские проверяют причастность подельников к подобным преступлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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