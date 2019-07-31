На Комсомольском озере в Ставрополе не будет велодорожек

СЕГОДНЯ 12:16 2019-07-31T16:43:05+03:00

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Жители Ставрополя проголосовали против велодорожек на обновленном Комсомольском озере. Об этом написал в своем Instagram глава краевой столицы Андрей Джатдоев. Он недавно обратился с вопросом к горожанам о том, нужна ли дорожка для велосипедистов.

Решение принято. «Придется компенсировать велосипедистам дорожку в другом месте» - написал мэр.

ИСТОЧНИК KP.RU