Сильный ветер оставил без газа воинскую часть в Ингушетии

СЕГОДНЯ 12:33 2019-07-31T12:33:13+03:00

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В Ингушетии шесть домов и воинская часть остаются без газа после сильного ветра. Стихия разразилась в ночь с 30 на 31 июля, передает пресс-служба республиканского управления МЧС России.

- Без газа остались шесть домовладений и одна воинская часть в сельском поселении Алхасты. Подача газа в воинской части и некоторых домовладениях восстановлена, на других участках идут восстановительные работы, - говорится в сообщении ведомства.

Как передает МЧС, ветер повалил деревья на дорогу, их удалось быстро убрать. Но жители села Алхасты и Сурхахи сообщили, что у них нет газа. Утечки не произошло. Пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU