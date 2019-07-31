2019-07-31T12:33:13+03:00
Происшествия

Сильный ветер оставил без газа воинскую часть в Ингушетии

Вдобавок пострадало шесть домов
Антон ШАПОВАЛОВ
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В Ингушетии шесть домов и воинская часть остаются без газа после сильного ветра. Стихия разразилась в ночь с 30 на 31 июля, передает пресс-служба республиканского управления МЧС России.

- Без газа остались шесть домовладений и одна воинская часть в сельском поселении Алхасты. Подача газа в воинской части и некоторых домовладениях восстановлена, на других участках идут восстановительные работы, - говорится в сообщении ведомства.

Как передает МЧС, ветер повалил деревья на дорогу, их удалось быстро убрать. Но жители села Алхасты и Сурхахи сообщили, что у них нет газа. Утечки не произошло. Пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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