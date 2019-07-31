Вместо частного дома - многоквартирник: застройщик из Дагестана неудачно обманул власть

СЕГОДНЯ 13:52 2019-07-31T14:17:33+03:00

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Дагестанского застройщика привлекли к уголовной ответственности по делу о мошенничестве. Ему разрешили построить в Махачкале трехэтажный частный дом, но он возвел многоквартирный дом, состоящий из четырех этажей. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Дагестана.

После того, как стройка завершилась, владелец дома успел продать три квартиры. Однако главная загвоздка состоит в том, что мужчина не был зарегистрирован как предприниматель. В итоге застройщик получил доход в 2,2 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU