Вместо частного дома - многоквартирник: застройщик из Дагестана неудачно обманул власть
Теперь ему грозит уголовная статья
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Дагестанского застройщика привлекли к уголовной ответственности по делу о мошенничестве. Ему разрешили построить в Махачкале трехэтажный частный дом, но он возвел многоквартирный дом, состоящий из четырех этажей. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Дагестана.
После того, как стройка завершилась, владелец дома успел продать три квартиры. Однако главная загвоздка состоит в том, что мужчина не был зарегистрирован как предприниматель. В итоге застройщик получил доход в 2,2 миллиона рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU
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