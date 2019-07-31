Травмированных альпинистов сняли с гор Северной Осетии

СЕГОДНЯ 14:17 2019-07-31T14:17:02+03:00

В группе было четыре человека

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Спасатели смогли эвакуировать двух альпинистов, которые получили травмы в Ирафском районе Северной Осетии. Об этом передает пресс-служба МЧС России по региону.

- К работам была привлечена авиация МЧС России. С помощью вертолета один из пострадавших, получивший наиболее серьезную травму, был доставлен во Владикавказ, где спасатели передали его сотрудникам медицины катастроф, - сказали в ведомстве.

Его состояние оценивают как стабильное. Другой травмированный альпинист порезал руку. Другие члены группы доставлены в безопасное место, от медицинской помощи они отказались.

Ранее сообщалось, что в понедельник во время спуска двое альпинистов травмировались. В группе был врач, который оказал им первую помощь. Восемь спасателей Северо-Осетинского поисково-спасательного отряда МЧС России эвакуировали коллектив.

ИСТОЧНИК KP.RU