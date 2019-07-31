2019-07-31T15:50:45+03:00
Недвижимость

Покупка квартиры с долгами: ставропольцам рассказали, в каких случаях придется платить за прежнего владельца

Долг за капремонт общего имущества передается вместе с жильем
Полина ШАПОШНИКОВА
Поделиться:
Капитальный ремонт общего имущества не «сгорает» при смене владельца квартирыКапитальный ремонт общего имущества не «сгорает» при смене владельца квартирыФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

В ставропольском минЖКХ рассказали, обязан ли новый хозяин жилья платить за долги прежнего владельца. Закон в этом случае на стороне новосела, потому что долги копит не квартира, а собственник. При возникновении недоразумения вопрос должна решить УК.

Однако другое дело, если существует задолженность по взносам на капремонт общего имущества в МКД. В этом случае новый хозяин рискует купить квартиру с долгами, за которые ему придется рассчитаться.

Поэтому до сделки следует попросить продавца жилья выдать справки об отсутствии долгов по взносам на капитальный ремонт.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Деньги, тачки, но без девочек: "Чеченский Халк" рассказал, о чем мечтал с детства
Видео наезда мусоровоза на ребенка появилось в Ставропольском крае
Шантажиста-насильника школьницы осудили в Дагестане
Губернатор Ставрополья запустил новую линию розлива воды
Украли вязанку — повязали самих: жителей КЧР задержали за кражу носков и шапок на 111 тысяч
В Ессентуках выберут лучший арбуз Ставрополья
Для фестиваля «Железная грязь» на Ставрополье изобрели конкурсы на грани фола
ФСБ нагрянула с обысками в Роспотребнадзор Дагестана
Житель Карачаево-Черкесии захотел покурить и украл 28 пачек сигарет за раз
9-летнего мальчика на Ставрополье задавил мусоровоз
Видео: дикую утку вылечила и выпустила на волю ставропольская семья
Сергей Безруков просит забрать ставропольских детдомовцев в семью
Житель Ингушетии похитил невесту
Кадыров: «Минувшая ночь в Чечне выдалась тревожной»
Травмированных альпинистов сняли с гор Северной Осетии
Вместо частного дома - многоквартирник: застройщик из Дагестана неудачно обманул власть
Сильный ветер оставил без газа воинскую часть в Ингушетии
На Комсомольском озере в Ставрополе не будет велодорожек