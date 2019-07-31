Покупка квартиры с долгами: ставропольцам рассказали, в каких случаях придется платить за прежнего владельца
Долг за капремонт общего имущества передается вместе с жильем
Капитальный ремонт общего имущества не «сгорает» при смене владельца квартирыФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В ставропольском минЖКХ рассказали, обязан ли новый хозяин жилья платить за долги прежнего владельца. Закон в этом случае на стороне новосела, потому что долги копит не квартира, а собственник. При возникновении недоразумения вопрос должна решить УК.
Однако другое дело, если существует задолженность по взносам на капремонт общего имущества в МКД. В этом случае новый хозяин рискует купить квартиру с долгами, за которые ему придется рассчитаться.
Поэтому до сделки следует попросить продавца жилья выдать справки об отсутствии долгов по взносам на капитальный ремонт.
ИСТОЧНИК KP.RU