Покупка квартиры с долгами: ставропольцам рассказали, в каких случаях придется платить за прежнего владельца

СЕГОДНЯ 14:17 2019-07-31T15:50:45+03:00

Изменить размер текста: A A

В ставропольском минЖКХ рассказали, обязан ли новый хозяин жилья платить за долги прежнего владельца. Закон в этом случае на стороне новосела, потому что долги копит не квартира, а собственник. При возникновении недоразумения вопрос должна решить УК.

Однако другое дело, если существует задолженность по взносам на капремонт общего имущества в МКД. В этом случае новый хозяин рискует купить квартиру с долгами, за которые ему придется рассчитаться.

Поэтому до сделки следует попросить продавца жилья выдать справки об отсутствии долгов по взносам на капитальный ремонт.

ИСТОЧНИК KP.RU