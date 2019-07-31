Кадыров: «Минувшая ночь в Чечне выдалась тревожной»

СЕГОДНЯ 14:21 2019-07-31T14:22:25+03:00

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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал о страшном разгуле стихии на территории региона. По его словам, повреждены сотни домов и социальных объектов.

— Минувшая ночь в Чечне выдалась тревожной. Гроза и штормовой ветер повредили многочисленные жилые дома и социальные объекты, линии электропередач и газоснабжения, школы и больницы. В Урус-Мартановском районе от стихии пострадали сам город, а также ближайшие населенные пункты Гехи, Гехи-Чу, Рошни-Чу. К полудню известно о повреждении около 200 жилых домов, но их количество может возрасти до 350. Пострадали два многоэтажных дома, четыре школы, райбольница, дом культуры. В 11 крупных сёлах разрушены ЛЭП и газопроводы. Чуть меньше пострадал Ачхой-Мартановский район. В селе Катар-Юрт имеют серьезные повреждения 70 домов, в Янди 48 домов, Ачхой-Мартане 3 дома. В шести сёлах нет электричества и газа, нет питьевой воды в трёх сёлах, — сообщил Кадыров в социальных сетях.

По словам главы республики, ситуация находится под контролем местных властей. Рамзан лично проинспектировал пострадавшие районы, поговорил с людьми и отдал все необходимые распоряжения.

— В двух пострадавших районах работают бригады электриков, газовой службы, ГУ МЧС по ЧР, коммунальных организаций. Я дал указание в течение нескольких часов обеспечить подачу электроэнергии, а до вечера устранить все повреждения на газопроводах. Сформирована комиссия, которая детально занимается обследованием всех пострадавших населённых пунктов. К сожалению, данные о повреждениях и ущербе растут. Но ни один человек не будет оставлен наедине со своей бедой, — пообещал Кадыров.

Напомним, страшная гроза с ливнями и шквальным ветром бушевала вечером и ночью 30 июля. Утром стало известно, что 110 тысяч жителей региона остались без света, а разгул стихии нанёс существенный ущерб даже зданиям. Восстановительные работы в Чечне продолжаются.

ИСТОЧНИК KP.RU