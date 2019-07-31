Житель Ингушетии похитил невесту
Он увез ее на "Приоре" в неизвестном направлении
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В отделение полиции Нарзановского района Ингушетии поступило заявление о пропаже 18-летней жительницы сельского поселения Сурхахи.
- Следователями установлено, что девушка была похищена около 9 часов утра возле магазина «Центральный» 29-летним односельчанином. Молодой человек скрылся на автомобиле «Лада Приора» с целью жениться на девушке, - сообщили в пресс-службе МВД Ингушетии.
- Собранный сотрудниками полиции материал проверки по данному факту направлен в следственные органы для принятия соответствующего решения, - передали в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU