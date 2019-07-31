Видео: дикую утку вылечила и выпустила на волю ставропольская семья

СЕГОДНЯ 15:01 2019-07-31T15:02:07+03:00

Неравнодушная женщина обнаружила израненное животное у дома и сразу позвонила ветеринарам

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Дикую раненую утку выходила семья из Пятигорска. Птица свалилась возле их дома в середине июля. У нее была порезана шея. Женщина, которая обнаружила несчастное создание, сразу позвонила в ветеринарную клинику.

Рану врачи зашили, а новоприбывшей выделили место в курятнике. Птицу выхаживали и кормили, но не приручали. А когда утка окончательно поправилась, ее выпустили на Новопятигорское озеро.

Видео возвращения животного в дикую природу добрые люди опубликовали в Instagram. Ставропольцев восхитила чуткость женщины, пишет «Победа26».

Дикую утку выпускают на волю в Пятигорске после лечения.

ИСТОЧНИК KP.RU