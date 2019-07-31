2019-07-31T16:36:30+03:00
Происшествия

9-летнего мальчика на Ставрополье задавил мусоровоз

Ребенок не доехал к родственникам
Полина ШАПОШНИКОВА
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Фото: УИГБДД по СКФото: УИГБДД по СК
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Мусоровоз в Минераловодском округе 31 июля задавил 9-летнего ребенка насмерть. Трагедия случилась на улице Мостовой в селе Левокумка. Водитель «ЗИЛа» наехал на пешехода, который двигался по «зебре» и катил рядом с собой велосипед. Водитель говорит, что ребенок начал переход на желтый свет светофора, после того как зеленый уже погас. Но записи с камеры регистратора показали, что водитель мусоровоза попытался проскочить регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора.

Мальчик скончался до приезда «скорой». Он ехал к родственникам, его никто не сопровождал.

Мусоровозом управлял 67-летний мужчина. На месте работают наряды ДПС, к проверке подключена инспекция по делам несовершеннолетних, сообщили в УИГБДД РФ по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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