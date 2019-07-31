2019-07-31T15:27:00+03:00
Происшествия

Житель Карачаево-Черкесии захотел покурить и украл 28 пачек сигарет за раз

Ещё он забрал с собой москитную сетку и металлическую решетку
Антон ШАПОВАЛОВ
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В станице Зеленчукской Карачаево-Черкесии 19-летнего парня поймали на воровстве в продуктовом магазине. Но молодому человеку захотелось не есть — он захотел покурить, передает пресс-служба МВД по республике.

Злоумышленник украл 28 пачек сигарет, металлическую решетку и москитную сетку. Пропажу обнаружила 47-летняя владелица магазина. Как она рассказала в полиции, кто-то проник в магазин через железную решетку, которую потом украли. Молодого человека быстро нашли и задержали, он признался в содеянном.

- Похищенное частично изъято и будет передано хозяйке магазина, - сказано в сообщении ведомства.

МВД устанавливает общую сумму украденного.

ИСТОЧНИК KP.RU

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