2019-07-31T15:49:42+03:00
Общество

В Ессентуках выберут лучший арбуз Ставрополья

В городе-курорте пройдет самый вкусный фестиваль
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Самый вкусный фестиваль снова пройдет в Ессентуках.Самый вкусный фестиваль снова пройдет в Ессентуках.
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Второй год подряд на один день Ессентуки станут арбузной столицей края. 24 августа сюда приедут лучшие бахчеводы Ставрополья со своей экологически чистой продукцией.

Самый вкусный фестиваль «Арбузник» порадует ессентучан и отдыхающих не только сезонными ягодами, но и другой сельскохозяйственной продукцией, напитками, хлебобулочными изделиями, медом.

На выездном совещании в Ессентуках под председательством первого заместителя председателя правительства СК Николая Великданя с главами территорий-участников обсудили размещение подворий, ассортимент, праздничное оформление, концертную часть.

В конце августа на Театральной площади больше 30 сельхозпроизводителей из десяти ставропольских округов и районов, среди которых Красногвардейский, Курский, Изобильненский, Новоалександровский, поборются за звание лучшего. В этом году к выставке пищевых продуктов добавится и православная экспозиция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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