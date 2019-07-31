В Ессентуках выберут лучший арбуз Ставрополья

СЕГОДНЯ 15:49 2019-07-31T15:49:42+03:00

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Второй год подряд на один день Ессентуки станут арбузной столицей края. 24 августа сюда приедут лучшие бахчеводы Ставрополья со своей экологически чистой продукцией.

Самый вкусный фестиваль «Арбузник» порадует ессентучан и отдыхающих не только сезонными ягодами, но и другой сельскохозяйственной продукцией, напитками, хлебобулочными изделиями, медом.

На выездном совещании в Ессентуках под председательством первого заместителя председателя правительства СК Николая Великданя с главами территорий-участников обсудили размещение подворий, ассортимент, праздничное оформление, концертную часть.

В конце августа на Театральной площади больше 30 сельхозпроизводителей из десяти ставропольских округов и районов, среди которых Красногвардейский, Курский, Изобильненский, Новоалександровский, поборются за звание лучшего. В этом году к выставке пищевых продуктов добавится и православная экспозиция.

ИСТОЧНИК KP.RU