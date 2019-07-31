В Ессентуках выберут лучший арбуз Ставрополья
Второй год подряд на один день Ессентуки станут арбузной столицей края. 24 августа сюда приедут лучшие бахчеводы Ставрополья со своей экологически чистой продукцией.
Самый вкусный фестиваль «Арбузник» порадует ессентучан и отдыхающих не только сезонными ягодами, но и другой сельскохозяйственной продукцией, напитками, хлебобулочными изделиями, медом.
На выездном совещании в Ессентуках под председательством первого заместителя председателя правительства СК Николая Великданя с главами территорий-участников обсудили размещение подворий, ассортимент, праздничное оформление, концертную часть.
В конце августа на Театральной площади больше 30 сельхозпроизводителей из десяти ставропольских округов и районов, среди которых Красногвардейский, Курский, Изобильненский, Новоалександровский, поборются за звание лучшего. В этом году к выставке пищевых продуктов добавится и православная экспозиция.
ИСТОЧНИК KP.RU
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